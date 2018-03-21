Çukur setinde pes dedirten olay duyanın aklı tutuldu

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bu da Soru mu Şimdi?" başlıklı yazısı şöyle: "Son zamanlarda izlediğim en iyi, bölümdü. 'Çukur' (Show TV) saatte 100 km hıza 5 saniyede çıkan bir araba gibi gözlerimin önünden kaydı gitti. Bölümün finalinde Koçovalı kardeşlerin Baykal'a yaşattıkları şokla izleyenler arasında da şoke olmayan kalmış mıdır? O nasıl bir ölüm halayıydı öyle? Çok güldüm.