Çukur setinde pes dedirten olay duyanın aklı tutuldu

Show TV ekranlarında İçerde dizisinin boşluğunu dolduran Çukur dizisi özellikle son dönemde ivme arttırarak yoluna devam ediyor. Özellikle Erkan Kolçak Köstendil'in hayat verdiği Vartolu karakteri ile fenomen haline gelen Çukur'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Show TV'de yayınlanan 'Çukur' dizisinin son bölümünde, Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı 'Vartolu' ile Öner Erkan'ın hayat verdiği 'Selim' karakteri arasındaki diyalog dikkati çekti. Dikkat çeken bu diyaloga aslında büyük bir hata olan o diyaloga Mesut Yar köşesinde yer verdi.
Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Bu da Soru mu Şimdi?" başlıklı yazısı şöyle: "Son zamanlarda izlediğim en iyi, bölümdü. 'Çukur' (Show TV) saatte 100 km hıza 5 saniyede çıkan bir araba gibi gözlerimin önünden kaydı gitti. Bölümün finalinde Koçovalı kardeşlerin Baykal'a yaşattıkları şokla izleyenler arasında da şoke olmayan kalmış mıdır? O nasıl bir ölüm halayıydı öyle? Çok güldüm.
Neyse. Müzikal tadında geçen dizide kafama takılan bir soru vardı. Selim, Vartolu ile işbirliği yaparak ağabeyi Kahraman'ı öldürtmedi mi?
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