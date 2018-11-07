Çukur dizisinin Selim'i Öner Erkan'ın sevgilisi bakın kim çıktı!

TEK EŞLİLİĞE İNANMIYORUM! Ünlü manken Beril Kayar, Didem Soydan'la arkadaşlıklarıyla biliniyor. Kayar bir röportajında, "Sonsuz aşka ve tek eşliliğe inanmıyorum. İnsan, hayvan içgüdülerine sahip bir varlık. Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. Hepimiz bunu biliyoruz.'' şeklinde cevap vermişti.

AŞKA İNANMAK İSTİYORUZ Kayar, ''Ama bazen kendimizi baskılıyoruz ya da kulağa romantik gelen ‘sonsuz aşk’ gibi kavramlara inanmak istiyoruz. Fakat şu açık: İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayabilmesi ve anlaşabilmesi hayal bile değil. Ütopik, inandırıcı gelmiyor." demişti.