Çukur dizisinin İdris Koçovalı'sı Beyoğlu Belediye Başkan adayı mı? Hangi partiden?..

ÇUKUR dizisi artık bir fenomen... Haliyle Çukur'un birçok oyuncusu da fenomen oldu... İşte o isimlerden birisinin bugünlerde siyasete gireceği iddia edildi. "Çukur'un Babası İdris Koçavalı" rolündeki ünlü oyuncu Ercan Kesal'ın İstanbul'dan belediye başkanı adayı olacağı konuşuluyor. Ercan Kesal hangi partiden ve hangi ilçenin belediye başkanı adayı olacak? Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal'ın gerçek mesleği ne? Ercan Kesal'ın eşi hangi ünlü oyuncu? İşte tüm ayrıntılar......
Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, CHP'de Beyoğlu Belediyesi için Ercan Kesal'ın adının geçtiğini söyledi. Işık, "Bir önceki yerel seçimde Aylin Kotil'i aday gösteren CHP, Beyoğlu'nu son anda kaybetmişti" hatırlatmasında bulundu.
"Üç dönem açıklaması sonrası mevcut Başkan Ahmet Misbah Demircan'ın aday olması zor görünüyor" diyen Işık, şöyle devam etti:
Hal böyle olunca CHP Beyoğlu'na ekstra önem veriyor. Birçok isim var havuzda ancak en çok istenen aday sanatçı Ercan Kesal. Kesal, çok sevilen, çok düzgün yaşayan, çok değerli bir isim. Umarım aday olur.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER