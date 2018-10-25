Çukur dizisinin İdris Koçovalı'sı Beyoğlu Belediye Başkan adayı mı? Hangi partiden?..

ÇUKUR dizisi artık bir fenomen... Haliyle Çukur'un birçok oyuncusu da fenomen oldu... İşte o isimlerden birisinin bugünlerde siyasete gireceği iddia edildi. "Çukur'un Babası İdris Koçavalı" rolündeki ünlü oyuncu Ercan Kesal'ın İstanbul'dan belediye başkanı adayı olacağı konuşuluyor. Ercan Kesal hangi partiden ve hangi ilçenin belediye başkanı adayı olacak? Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal'ın gerçek mesleği ne? Ercan Kesal'ın eşi hangi ünlü oyuncu? İşte tüm ayrıntılar......