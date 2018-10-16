Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu bambaşka bir rolde!

Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergileyen Rıza Kocaoğlu, Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral ile paylaştığı Organize İşler 2’de Rıza Kocaoğlu Arıza Rıza rolüyle kamera karşısına geçti.
39 yaşındaki oyuncunun hayat verdiği Arıza Rıza karakteri konu ne olursa olsun önce tartışmaya girip kavga çıkarıyor. Ardından meseleyi konuşarak çözmeye çalışıyor.
4 Ocak 2019'da vizyona girmesi beklenen filmdeki Arıza Rıza karakterinden diğer kareler...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER