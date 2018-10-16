Çukur dizisinin Aliço'su Rıza Kocaoğlu bambaşka bir rolde!

Çukur dizisinde canlandırdığı Aliço karakteriyle başarılı bir oyunculuk sergileyen Rıza Kocaoğlu, Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral ile paylaştığı Organize İşler 2’de Rıza Kocaoğlu Arıza Rıza rolüyle kamera karşısına geçti.