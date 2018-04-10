Çukur dizisinde Barış Manço sürprizi!

Çukur dizisinin 9 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen 24. bölümünde Vartolu ve biricik aşkı Sadiş'in romantik anları izleyenleri duygulandırdı. Medet'in yanlışlıkla Sultan'ı vurmasından sonra mahallede linç edilmek istenen Vartolu ve Medet, Yamaç'ın araya girmesiyle kurtuldu ancak Çukur'dan ayrılmak zorunda kaldılar.

Vartolu ise büyük aşkı Sadiş'i alarak hayatı boyunca yaşayamadıkları anların keyfini çıkardılar. Bir günlüğüne Salih olan Vartolu, önce Sadiş'e güzel bir kahvaltı hazırladı. Ardından ise göl kenarından pikniğe götürdü. Vartolu ve Sadiş'in romantik anlarına ise Barış Manço'nun Alla Beni Pulla Beni şarkısı eşlik etti.