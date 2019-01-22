Çukur Dizisi oyuncularından Öykü Arin'e destek

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı "Çukur" dizisinin ekibi, kök hücre için kan bağışında bulundu. Oyuncularla set ekibi, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı başta olmak üzere tüm lösemi hastaları için, sete gelen Kızılay aracında kan verdi.

"Kök hücre ve kan bağışı hayat kurtarıyor" Dizide "Yamaç Koçovalı"yı canlandıran Aras Bulut İynemli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kök hücre ve kan bağışına herkesten destek beklediklerini söyleyerek, "Gerçekten kök hücre ve kan bağışı hayat kurtarıyor. Öykü Arin ve diğer bütün lösemi hastalarına umut olalım." dedi. "Aliço" karakterini oynayan Rıza Kocaoğlu, kök hücre bağışının çok kolay bir işlem olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Çok kısa sürüyor, can acıtmıyor ve kan veren kişiye zararı değil, daha çok faydası oluyor. Kızılay da bu konuda çok yardımcı oluyor. Bütün merkezlerinde ve gezici Kızılay karavanlarında kan vermek artık çok basit. (Kan vermek) İki dakikalarını alıyor ama o iki dakikada başka bir insanın hayatını kurtarabilirler. Ne olur kan bağışına önem versinler. Tüm hastalara da acil şifalar diliyorum."