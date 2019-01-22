Çukur Dizisi oyuncularından Öykü Arin'e destek

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı "Çukur" dizisinin ekibi, kök hücre için kan bağışında bulundu

Çukur Dizisi oyuncularından Öykü Arin'e destek

İZMİR'de Lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya döner bulunabilmesi için özel bir kanalda yayınlanan televizyon dizisinden destek geldi.

19
Çukur Dizisi oyuncularından Öykü Arin'e destek

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Ay Yapım imzalı "Çukur" dizisinin ekibi, kök hücre için kan bağışında bulundu. Oyuncularla set ekibi, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı başta olmak üzere tüm lösemi hastaları için, sete gelen Kızılay aracında kan verdi.

29
Çukur Dizisi oyuncularından Öykü Arin'e destek

"Kök hücre ve kan bağışı hayat kurtarıyor"
Dizide "Yamaç Koçovalı"yı canlandıran Aras Bulut İynemli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kök hücre ve kan bağışına herkesten destek beklediklerini söyleyerek, "Gerçekten kök hücre ve kan bağışı hayat kurtarıyor. Öykü Arin ve diğer bütün lösemi hastalarına umut olalım." dedi. "Aliço" karakterini oynayan Rıza Kocaoğlu, kök hücre bağışının çok kolay bir işlem olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

39
Çukur Dizisi oyuncularından Öykü Arin'e destek

"Çok kısa sürüyor, can acıtmıyor ve kan veren kişiye zararı değil, daha çok faydası oluyor. Kızılay da bu konuda çok yardımcı oluyor. Bütün merkezlerinde ve gezici Kızılay karavanlarında kan vermek artık çok basit. (Kan vermek) İki dakikalarını alıyor ama o iki dakikada başka bir insanın hayatını kurtarabilirler. Ne olur kan bağışına önem versinler. Tüm hastalara da acil şifalar diliyorum."

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro