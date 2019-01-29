Çukur dizisi Ayşen Gruda'yı unutmadı! O sahnede duygulandıran detay

Dizinin yeni bölümünde usta oyuncunun duvara çizilen resminin üzerine "Cennete Gidecekmiş İki Gözümün Çiçeği" notu düşüldü. Hemen her bölümde bu tür ince mesajların verildiği dizinin daha önceki bir bölümünde de yine bir duvar yazısı ile kan kanseri ile mücadele eden 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya destek mesajı verilmişti.