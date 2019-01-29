Çukur dizisi Ayşen Gruda'yı unutmadı! O sahnede duygulandıran detay

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'da geçtiğimiz günlerde kansere yenik düşen Türk sinemasının efsane ismi Ayşen Gruda unutulmadı. Yeni bölümde ekrana gelen bir sahne, Çukur hayranlarının gönüllerini bir kez daha fethetti.
Domates güzeli lakabıyla bilinen usta oyuncu Ayşen Gruda, 23 Ocak Çarşamba günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gruda'nın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da da duygu dolu bir mesajla Gruda'ya selam çakıldı.
Dizinin yeni bölümünde usta oyuncunun duvara çizilen resminin üzerine "Cennete Gidecekmiş İki Gözümün Çiçeği" notu düşüldü. Hemen her bölümde bu tür ince mesajların verildiği dizinin daha önceki bir bölümünde de yine bir duvar yazısı ile kan kanseri ile mücadele eden 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya destek mesajı verilmişti.
'Kan bağışı yap Öykü Arin'e destek ol' yazısı sayesinde Öykü Arin Yazıcı'nın sesinin milyonlarca izleyiciye ulaşılması sağlanmıştı.
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