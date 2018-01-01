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Çukur bugün var mı 1 Ocak Show tv yayın akışı

Çukur bugün var mı 1 Ocak Show tv yayın akışı

Çukur bugün var mı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu sorulmaya başlandı. 1 Ocak 2018 bu yıl pazartesi gününe denk geldi. Show Tv'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur yeni bölümüyle bugün ekrana gelecek mi sorusu merak konusu oldu. İşte Show Tv 1 Ocak yayın akışı

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 07:58 - Güncelleme: 01-01-2018 07:58

Pazartesi günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Vartolu karakterini öne çıkaran Çukur dizisi yeni bölümü bugün var mı sorusu sorulmaya başlandı.Gelin hep birlikte Show Tv yayın akışına bakalım.

Kanallar yılbaşı haftası genellikle dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyorlar. Aynı zamanda Çukur'un resmi tatil olan 1 Ocak'a denk gelmesi nedeniyle ekrana gelecek mi sorusu birçok kişi tarafından soruldu. Fakat Çukur yeni bölümü bugün ekrana gelmeyecek. Show Tv yayın akışına baktığımız zaman ise Çukur yerine bir filmin o ekrana geleceğini görüyoruz.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Mesut Yar'ın kaleme aldığı yazısına göre Çukur iki hafta ekrana gelmeyecek. 8 Ocak 2018 Pazartesi günü de Çukur yayınlanmayacak.

ÇUKUR FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Çukur'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

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