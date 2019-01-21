Çukur bu akşam var mı 49. yeni bölümde ne olacak Yamaç'ı kim vurdu?

Çukur bu akşam var mı yeni bölüm saat kaçta araştırmaları dizinin hayranları tarafından aranıyor. 3 haftalık sezon arasının ardından Çukur 49. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşam 20.00'de başlayacak dizide Yamaç'ın katili ortaya çıkacak. 3 haftalık sezon arasının ardından nefes kesen 49. bölüm fragmanı şok etti, işte dizide olacaklar...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 48. BÖLÜM ÖZETi: Selim kızı Karaca’nın sözlerinden çok etkilenmiştir. Kararını vermiştir. Bunun için Cumali ve Yamaç’ın kaldıkları eve gider. Kapıyı çalmadan önce kapının önüne bir süt şişesi koyar. Cumali kapıyı açar ancak ortalarda kimseler yoktur. Yerdeki süt şişesinin farkına varırı ve o anda herseyini anlar. Selim karşısında durmaktadır. Birbirlerine sarılırlar. Ona “Hoşgeldin çocuk” der ve eve alır. Eve girdikleri anda Cumali, Selim’e saldırır.





“BENİM KARDEŞİM NEREDE”: Bu sırada Yamaç onlar eve girmeden önce onları görmüştür. Alel acele eve girer. Selim’i Cumali’nin elinden zor alır. Vartolu ise eve girmeye cesaret edemez. Olaylar yatıştıktan sonra Cumali Kahraman ile ilgili anılarını anlatır. Selim’e dönerek “Benim kardeşim nerede” der. Bu sırada Yamaç söze girerek kendisi için kurşun yediğini söyler ve “Abisini koruyamadı ama kardeşini korudu” der. Cumali tekrar Selim’e dönerek neden geldiğini sorunca o da “belki bir yardımım dokunur” cevabını verir. Cumali yatışmaz ve onu evden kovar.

VARTOLU’DAN SELİM’E DESTEK: Selim evden çıktıktan sonra Vartolu yanına gelir. Selim’e halini hatrını sorar. Cumali’nin onu bir gün affedeceğini çünkü onun öz kardeşini olduğunu söyleyerek moral vermeye çalışır ve ardından birbirlerine sarılırlar. Selim gittikten sonra Medet Vartolu’nun yanına gelir. Vartolu’ya içeriye girmemesini söyler. Bu sırada Çeto yeni gelen Karakuzulara Ersoy’un öldüğünü söyleyerek Koçovalıların onu öldürdüğünü anlatır.