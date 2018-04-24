Çukur Anıl Kimdir? Hangi dizilerde oynadı

Çukur Anıl kimdir?Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur 26. bölümünde Vartolu, kardeşi gibi gördüğü Medet’in kaçırılmasına delirir. Medet ise Koçovalı Konağında sorguya çekilmiştir. Medet, Kahraman’ı vurma sebebi olarak verile emre itaat ettiğini söyler. Vartolu, Yamaç’tan Medet’i istese de Yamaç mekanını kapat ve malzemeyi yok et der. Vartolu bu tabiki kabul etmez. Yamaç ise kardeşi olduğu için elinden geleni yaptığını söylese de Vartolu’nun gözü dönmüştür ve tek amacı Medet’i almaktır. Bu amaç için elinden geleni yapacaktır.

Yamaç, Emmi, Paşa ise Çukur’daki bu olanalra dur demek için plan yapmaktadır. Saadet ise evlendirileceğini Sena ile paylaşır. Sena buna izin vermem dese de Saadet, İdris ne derse o olur diyerek durumu anlatır. Sena durumu Yamaç’a söyler. Yamaç da ben buna izin vermem der. Sena kendisine gelen telefonu açar, arayan Anıldır ve Senadan yardım isteyip yaralı olduğunu söyler.

Selim ise bilgi almak için Aliço’nun yanına gider. Aliço üç adamdan söz eder. İkisi bellidir. Diğeri ise sakallı ve Nazım’dan kısa diye bilgi verince Selim ona teşekkür için çorba ikram eder. Eve geldiğinde Ayşe ona Saadet ile Cemil’i evlendirmek istediğini söyler. Cemille konuşmasını rica eder. Bu diziye dahil olan Anıl, belalı bir adamdır ve Emrah’ın yönlendirmesiyle hareket etmektedir. Telefonu kapattığında Emrah’a yaralı değilim deyince Emrah silahla onu yaralar ve problem değil diye dalga geçer. Sena bir yolunu bulup Anıl’ın yanına gider. Emrah’ın tek derdi vardır o da Sena’yı Yamaç’tan ayırmak. Bu nedenle Anıl’ı da kullanmıştır. Anıl, Sena’nın eski erkek arkadaşıdır. Resim çizme konusunda oldukça yetenekli olan oyuncu uyuşturucu kullanmaktadır. Öldürüleceğim diyerek Sena’dan yardım ister. Sena’nın ise tek isteği mutlu evliliğini bozmamasıdır. Yamaç ise telefonu kapalı olan Sena’ya ulaşamayınca telaşlanır ama annesini yanına gitti zannedip rahatlar.