Çukur Anıl Kimdir? Hangi dizilerde oynadı

Çukur dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. 26. bölümde konuk oyuncu olarak göreceğimiz Anıl da bu listeye eklendi.

Çukur Anıl Kimdir? Hangi dizilerde oynadı

Çukur dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. 26. bölümde konuk oyuncu olarak göreceğimiz Anıl da bu listeye eklendi. Peki Çukur Anıl kimdir? Çukur Anıl’ın gerçek adı ne? Yaşı, boyu, kilosu, daha önce rol aldığı dizilerin cevapları

17
Çukur Anıl Kimdir? Hangi dizilerde oynadı

Çukur Anıl kimdir?Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur 26. bölümünde Vartolu, kardeşi gibi gördüğü Medet’in kaçırılmasına delirir. Medet ise Koçovalı Konağında sorguya çekilmiştir. Medet, Kahraman’ı vurma sebebi olarak verile emre itaat ettiğini söyler. Vartolu, Yamaç’tan Medet’i istese de Yamaç mekanını kapat ve malzemeyi yok et der. Vartolu bu tabiki kabul etmez. Yamaç ise kardeşi olduğu için elinden geleni yaptığını söylese de Vartolu’nun gözü dönmüştür ve tek amacı Medet’i almaktır. Bu amaç için elinden geleni yapacaktır.

27
Çukur Anıl Kimdir? Hangi dizilerde oynadı

Yamaç, Emmi, Paşa ise Çukur’daki bu olanalra dur demek için plan yapmaktadır. Saadet ise evlendirileceğini Sena ile paylaşır. Sena buna izin vermem dese de Saadet, İdris ne derse o olur diyerek durumu anlatır. Sena durumu Yamaç’a söyler. Yamaç da ben buna izin vermem der. Sena kendisine gelen telefonu açar, arayan Anıldır ve Senadan yardım isteyip yaralı olduğunu söyler. 

37
Çukur Anıl Kimdir? Hangi dizilerde oynadı

Selim ise bilgi almak için Aliço’nun yanına gider. Aliço üç adamdan söz eder. İkisi bellidir. Diğeri ise sakallı ve Nazım’dan kısa diye bilgi verince Selim ona teşekkür için çorba ikram eder. Eve geldiğinde Ayşe ona Saadet ile Cemil’i evlendirmek istediğini söyler. Cemille konuşmasını rica eder.  Bu diziye dahil olan Anıl, belalı bir adamdır ve Emrah’ın yönlendirmesiyle hareket etmektedir. Telefonu kapattığında Emrah’a yaralı değilim deyince Emrah silahla onu yaralar ve problem değil diye dalga geçer. Sena bir yolunu bulup Anıl’ın yanına gider. Emrah’ın tek derdi vardır o da Sena’yı Yamaç’tan ayırmak. Bu nedenle Anıl’ı da kullanmıştır. Anıl, Sena’nın eski erkek arkadaşıdır. Resim çizme konusunda oldukça yetenekli olan oyuncu uyuşturucu kullanmaktadır. Öldürüleceğim diyerek Sena’dan yardım ister. Sena’nın ise tek isteği mutlu evliliğini bozmamasıdır. Yamaç ise telefonu kapalı olan Sena’ya ulaşamayınca telaşlanır ama annesini yanına gitti zannedip rahatlar. 

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro