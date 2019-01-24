Çukur 50. yeni bölümde Sultan Hanım'a büyük şok! Yamaç uyanıyor ve...

Çukur dizisi 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yayınlanan fragmanında Yamaç'ın Selim'e söyledikleri damga vururken Sultan Ana'da büyük bir şok yaşadı. Çukur'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çukur 50. yeni bölümde Sultan Hanım'a büyük şok! Yamaç uyanıyor ve...

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşam savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtım nefes kesti. Yamaç'ın Selim'e söyledikleri ise izleyenlere 'Yamaç'ı kim vurdu' sorusunu sormaktan kendini alamadı. Peki Yamaç'ı kim vurdu?

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Çukur 50. yeni bölümde Sultan Hanım'a büyük şok! Yamaç uyanıyor ve...

Oğlunun haberini vermek için sevinçle dışarı çıkan Sultan, Meliha ve İdris’i birlikte görünce şok yaşıyor.

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Çukur 50. yeni bölümde Sultan Hanım'a büyük şok! Yamaç uyanıyor ve...

Meliha ve İdris gören Sultan ne yapacak merak konusu olurken Yamaç’ın kendine gelmesiyle rahat bir nefes alan Selim, onu vuran kişinin peşine düşüyor

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Çukur 50. yeni bölümde Sultan Hanım'a büyük şok! Yamaç uyanıyor ve...

Yamaç’ın “Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü…” sözleriyle hainin içlerinden biri olduğunu öğrenen Selim şaşkınlığını gizleyemiyor.

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