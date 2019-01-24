Çukur 50. yeni bölümde Sultan Hanım'a büyük şok! Yamaç uyanıyor ve...

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşam savaşı veren Yamaç’ın gözlerini açtığı heyecan dolu tanıtım nefes kesti. Yamaç'ın Selim'e söyledikleri ise izleyenlere 'Yamaç'ı kim vurdu' sorusunu sormaktan kendini alamadı. Peki Yamaç'ı kim vurdu?
Oğlunun haberini vermek için sevinçle dışarı çıkan Sultan, Meliha ve İdris’i birlikte görünce şok yaşıyor.
Yamaç’ın “Yüz tanıdık birinin yüzüydü. Bir dost yüzü, kardeş yüzü…” sözleriyle hainin içlerinden biri olduğunu öğrenen Selim şaşkınlığını gizleyemiyor.
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