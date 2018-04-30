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Çukur 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı İdris Vartolu'ya inat Saadeti evlendirecek

Çukur 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı İdris Vartolu'ya inat Saadeti evlendirecek

Show TV'nin ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Çukur 27.son bölümü ile izleyiciyi şoke etti. İdris Baba, Vartolu'ya inat Saadet'i evlendirecek mi? Çukur 27.son bölüm ardından 85.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 28.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 12:09 - Güncelleme: 30-04-2018 12:09

Show TV'nin izleyici tarafından merakla takip edilen dizisi Çukur 24.son bölümü ile herkesi merak içerisinde bıraktı. İzleyicinin merak ettiği soru şu İdris Baba, Vartolu'ya inat olsun diye Saadet'i evlendirecek mi? Çukur 27.son bölüm ardından Çukur 28.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Çukur 27.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Çukur 28.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

ÇUKUR 27.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Çukur, uçurumun eşiğine doğru sürükleniyordur. Koçovalılar ile Vartolu arasındaki mücadele artık İdris Koçovalı ile Vartolu arasında yaşanmaktadır. Vartolu, Çukur’u ele geçirmek için hamleler yaparken asıl büyük darbeyi İdris Koçovalı’dan alır. İdris, Saadet’i evlendirmeye kararlıdır ve mahallenin kalbinde herkesi düğüne davet eder.

Bu sırada Yamaç, bir yanda Vartolu ile babası arasındaki mücadelede dengeyi sağlamaya çalışırken, öteki yanda Sena ile aralarındaki sorunları çözmeye çalışır. Ancak sırlar, aşıklar arasındaki mesafeyi daha da açacaktır. Emrah, Nazım ve Vartolu ile iş birliği yapmaya yeşil ışık yakan Selim’in ise Çukur’u nasıl bir fırtınaya sürükleyeceği soluksuz beklenecek.

ÇUKUR 28.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ama yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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