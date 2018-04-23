Çukur 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Yamaç ölecek mi

Show TV'nin izleyici tarafından merakla takip edilen dizisi Çukur 26.son bölümü ile herkesi merak içerisinde bıraktı. Vartolu, İdris'in cephanesine girdi, Yamaç'ta ordaydı. Peki Yamaç ölecek mi? Çukur 26.son bölüm ardından Çukur 27.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Çukur 26.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Çukur 27.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

ÇUKUR 26.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Vartolu, Nazım ve Emrah arasında kurulan ittifak yeni bir mücadelenin başlangıcı olur. İdris Koçovalı, Vartolu’nun önünde sadece iki seçenek bırakmıştır; Vartolu ya Salih Koçovalı olup Saadet’le evlenebilecektir ya da Vartolu olarak karşısına tüm Çukur’u alacaktır. Ancak İdris, beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaktır.

Çukur’un bazı erkekleri Vartolu’nun yanında yer almaktadır. Yamaç, bu güç birlikteliğinin neler getireceği konusunda endişelenirken; Sena da harekete geçer ve beklenmedik birinin kapısını çalar. Tüm dengelerin tamamen değiştiği Çukur’da yaşanacak büyük bir tehlike ise başta Yamaç olmak üzere pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.

ÇUKUR 27.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.