Çukur 26.yeni bölüm fragmanın Yamaç Medet'i öldürdü mü

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur 25.son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Çukur 25.son bölümde Yamaç, Medet'i öldürdü mü? Her şey yayınlanan Çukur 26.yeni bölüm fragmanında. Çukur 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Çukur 25.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Çukur 26.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

ÇUKUR 25.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü günah keçisi ilan edilen Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

ÇUKUR 26.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.