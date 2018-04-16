  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çukur 26.yeni bölüm fragmanın Yamaç Medet'i öldürdü mü

Çukur 26.yeni bölüm fragmanın Yamaç Medet'i öldürdü mü

Show TV ekranlarında izleyici karşına çıkan Çukur 25.son bölümde herkes Yamaç'ın Medet'i öldürüp öldürmediğini merak ediyor. Medet öldü mü? Çukur 25.son bölüm ardından Çukur 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Çukur 26.yeni bölüm fragmanı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 16-04-2018 13:12 - Güncelleme: 16-04-2018 13:12

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Çukur 25.son bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Çukur 25.son bölümde Yamaç, Medet'i öldürdü mü? Her şey yayınlanan Çukur 26.yeni bölüm fragmanında. Çukur 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Çukur 25.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Çukur 26.yeni bölüm fragmanını izleyelim...

ÇUKUR 25.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü günah keçisi ilan edilen Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

ÇUKUR 26.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çukur 26.yeni bölüm fragmanın Yamaç Medet'i öldürdü mü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro