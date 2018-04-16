Çukur 25. yeni bölüm ön izleme

Çukur 25. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 25. yeni bölümüyle 16 Nisan 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 9 Nisan 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 24. bölümünde: Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak. Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti yaratacak.