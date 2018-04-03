Çukur 24. yeni bölüm özel sahne

Çukur 24. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 24. yeni bölümüyle 9 Nisan 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 2 Nisan 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 23. bölümünde: Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır.

İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda ediyor.