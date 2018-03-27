Çukur 23. yeni bölüm özel sahne

Çukur 23. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 23. yeni bölümüyle 2 Nisan 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 22. bölümünde: Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir. Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır.

Aliço Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir.