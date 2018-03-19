Çukur 22.yeni bölüm fragmanında Baykal Vartolu'yu öldürecek mi

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin fenomen dizilerinden biri haline gelen Çukur 21.son bölümünde yine Vartolu ölümle burun buruna geldi. Baykal'ın , Vartolu'yu rehin aldığı o anlar izleyici merakta bıraktı. Çukur 21.son bölümün hemen ardından Çukur 22.yeni bölüm fragmanı yine önizleme olarak geldi. Önce Çukur 21.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Çukur 22.yeni bölüm önizlemesine bakalım.

ÇUKUR 21.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak.

İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

ÇUKUR 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.