  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çukur 22.yeni bölüm fragmanında Baykal Vartolu'yu öldürecek mi

Çukur 22.yeni bölüm fragmanında Baykal Vartolu'yu öldürecek mi

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un 21.son bölümü Baykal'ın Vartolu'yu rehin almasıyla izleyici kilitledi. Baykal, Vartolu'yu öldürecek mi? Çukur 21. son bölümün ardından Çukur 22.yeni bölüm fragmanı geldi. İşte Çukur 22.yeni bölüm önizlemesi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 19-03-2018 16:00 - Güncelleme: 19-03-2018 16:00

Show TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicinin fenomen dizilerinden biri haline gelen Çukur 21.son bölümünde yine Vartolu ölümle burun buruna geldi. Baykal'ın , Vartolu'yu rehin aldığı o anlar izleyici merakta bıraktı. Çukur 21.son bölümün hemen ardından Çukur 22.yeni bölüm fragmanı yine önizleme olarak geldi. Önce Çukur 21.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Çukur 22.yeni bölüm önizlemesine bakalım.

ÇUKUR 21.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Vartolu’nun dönüşü sadece Çukur için değil, Baykal için de bomba etkisi yaratır. Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak.

İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

ÇUKUR 22.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çukur 22.yeni bölüm fragmanında Baykal Vartolu'yu öldürecek mi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro