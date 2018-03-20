Çukur 22. yeni bölüm özel sahne

Çukur 22. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 22. yeni bölümüyle 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 21. bölümünde: Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır.

Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak.

İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak.