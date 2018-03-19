Çukur 21. yeni bölüm ön izleme

Çukur 21. yeni bölümü ön izlemesi yayınlandı; Çukur 21. yeni bölümüyle 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır.

Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak.

İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak.

Kartların yeniden dağıtılacağı Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.