Çukur 20. yeni bölüm ön izleme

Çukur 20. yeni bölümü ön izlemesi yayınlandı; Çukur 20. yeni bölümüyle 12 Mart 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 5 Mart 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 19. bölümünde: Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır.

Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.

“Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır. 

  • Dizi Fragmanları 11 Mart 2018 21:49
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