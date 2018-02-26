Çukur 18. bölüm: 'Selim ölürse seni yaşatmam!'

Çukur 26 Şubat 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 18. son bölümünde: Yamaç, Vartolu'yu tehdit ediyor.
Komiser Emrah’ın Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşmana sahip olur. İdris, karşılaştığı büyük tehlikeden kurtulmaya çalışırken, Yamaç ise yeni düşmanını tanıyacaktır.
Aynı zamanda ağabeyi olan Komiser Emrah, en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena geçmiş korkularıyla yüzleşirken, Selim’in siper olduğu kurşunlar, tüm taşları yerinden oynatacaktır.
Bu sırada İdris ise karşılaşacağı sürprizle hayatının en büyük şokunu ve pişmanlığını yaşayacaktır.
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