Çukur 17.yeni bölümde neler olacak Vartolu öldü mü Emrah kim

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 17.yeni bölümünde büyük sürpriz ve yeniliklerle karşımızda olacak. Çukur 17.yeni bölüm fragmanında malumunuz Vartolu'yu tabutta gördük. Yeni bölüm fragmanını izler izlemez şaşkına dönen Çukur izleyicisi yeni bölümü sabırsızlıkla beklerken diğer bir yandan harıl harıl 'Çukur 17.yeni bölüm fragmanı'nı ve 'Çukur yeni bölüm fragmanı'nı aradı. Alperen Duymaz'da Çukur kadrosuna Emrah karakteri olarak katıldı... Peki Çukur 17. yeni bölümde neler olacak, Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu ölecek mi? Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah karakteri neler yapacak? İşte Çukur 17.yeni bölüm hakkında her şey...

ÇUKUR 17.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz bir misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor!

Alperen Duymaz Komiser Emrah karakteriyle Çukur dizisine katıldı. Pazartesi akşamlarının zirvesindeki fenomen dizi Çukur’a genç neslin yıldız oyuncularından Alperen Duymaz dahil oluyor. Komiser Emrah rolüyle ilk defa Pazartesi yayınlanacak bölümde ekran başındakilerle buluşacak olan Duymaz, daha önce canlandırdığı karakterlerden bambaşka bir rolle izleyicileri şaşırtacak.

Ters köşe kurgusuyla sosyal medyada da Pazartesi akşamları en çok konuşulan dizi olan Çukur’a gelen Komiser Emrah tüm dengeleri değiştirecek. Yayınlanan son bölümde Vartolu’nun içinde olduğu otomobilin alevler içinde kalması ekran başındakileri şoke ederken, Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Emrah karakterinin mahalleye gelişi başta Koçovalılar olmak üzere Çukur’daki herkesin hayatını etkileyecek.

Çukur’un heyecanla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!