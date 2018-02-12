Çukur 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Yamaç Vartolu kardeş çıktı şimdi ne olacak

Çukur'da artık hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak. Çukur 16.son bölümü yayınlandı. Ve şunu gördük ki ortalık fena karışacak, yer yerinden oynayacak. Yamaç'ın Vartolu'ya kardeş olduklarını söylediği düello sahnesi geceye damgasını vurdu. Birbirleri hakkındaki en önemli sırrı öğrenen Vartolu ve Yamaç artık ne yapacak? Çukur 16.son bölümün yayınlanmasının üzerinden çok geçmeden izleyiciler internette hemen 'Çukur 17.yeni bölüm fragmanı' ve 'Çukur yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Çukur 17.yeni bölüm fragmanı haberimizde olacak ancak gelin Çukur 16.son bölümde neler yaşanmış bir özet geçelim...

ÇUKUR 16.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI; Vartolu’nun herkese meydan okudu bildiğinzi gibi. Yamaç, “Git buradan öleceksin, git buradan!” sözleriyle Vartolu’yu uyardı. Tabi o sırada kardeş olduklarını ama birbirlerinin haberi olduklarını bilmiyorlardı. Koçovalılar ve Vartolu arasında çekilen silahlar tansiyonu yükseltirken, gözünü karartan Vartolu’nun “Ben Çukur’da öleceğim, son sözüm bu!” demesi işlerin daha kızışacağının bir göstergesi. Medet’in korkuyla yere çöktüğü anlar ise merak uyandırıyor. İdris, Yamaç'tan 24 saat içinde Vartolu'yu göndermesini istedi. "Bu herif bu mahalleyi terk edecek ister tabutta, ister yürüyerek" sözlerinin üzerine Yamaç, Vartolu'nun karşısına çıktı. İşte izleyici ekrana kilitleyen o düello burada başladı ve her şey ortaya döküldü. Vartolu, "Ben buradayım gelsin indirsin" sözleriyle hodri meydan okuyunca ikili arasında büyük düello başladı. Vartolu'nun, "Sen hiçbir şey bilmiyorsun, konuşma" diye bağırması üzerine Yamaç daha fazla dayanamayıp, "Biliyorum Salih, biliyorum babamın oğlu" diyerek gerçeği bildiğini itiraf etti. Peki şimdi ne olacak?

ÇUKUR 17.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; Çukur dizisinin 17.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz ise haberimizde olacak.