Çukur 17. yeni bölüm özel sahne

Çukur 17. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 17. yeni bölümüyle 19 Şubat 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 12 Şubat 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 16. bölümünde: Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor. Bildiği gerçek ile babasının, “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.

  • Dizi Fragmanları 13 Şubat 2018 01:42
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • powered by gaziöğretmen 13 Şubat 2018 00:36 yamaç ile vartolu anlaştı ölen aliçonun arkadaşı

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