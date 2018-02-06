Çukur 16. yeni bölüm özel sahne

Çukur 16. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 16. yeni bölümüyle 12 Şubat 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 5 Şubat 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 15. bölümünde: Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur. Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir. Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Çukur’da artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.