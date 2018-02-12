Çukur 16. bölüm: Vartolu'nun arabasına kurşun yağmuru!

Çukur 12 Şubat 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 16. son bölümünde: Koçovalılar, Vartolu'nun evine savaşa gidiyor. Çatışma çıkınca Celasun, Vartolu'yu dışarı çıkarmak istiyor. Vartolu'nun arabası kurşunlanıp bombalanıyor.

Herkesin kendiyle ve birbiriyle yüzleşeceği büyük yüzleşme serisi son sürat devam ediyor. Bildiği gerçek ile babasının, “Vartolu, Çukur’dan gidecek” emri arasında sıkışıp kalan Yamaç, hayatının en zorlu dönemini yaşayacak. Vartolu ise yıllar sonra yeniden bulduğu aşkı Saadet’le sonsuza dek gitmek ile Çukur’da kalıp geçmişin intikamını alma arasında seçimini yapacak. Yamaç ile Vartolu’nun arasındaki büyük düello ise herkesin hayatını etkileyecek.