Çukur 15. yeni bölüm özel sahne

Çukur 15. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 15. yeni bölümüyle 5 Şubat 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 29 Ocak 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 14. bölümünde: Çukur’da büyük yüzleşmelerin yaşanacağı heyecan dolu bir dönem başlıyor. Çukur’da hayat artık kimse için eskisi gibi olmayacaktır. Yamaç, Vartolu’nun ağabeyi olduğu gerçeğini öğrenir. Hayatını tepetaklak edecek bu büyük gelişme karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenirken; geçmişin günahları Çukur’da taş üstünde taş bırakmayacaktır.