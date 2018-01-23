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Çukur 14.yeni bölüm fragmanı ipotekler kimde kaldı?

Çukur 14.yeni bölüm fragmanı ipotekler kimde kaldı?

Çukur 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı şimdiden meral ediliyor. 29 Ocak 2018 pazartesi günü ekrana gelecek olan Çukur 14.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümde Yamaç ile Sena'nın öpüşme sahnesi damga vurdu. Çukur 14.yeni bölüm fragmanı ve özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 21:48 - Güncelleme: 23-01-2018 00:15

Show Tv'de pazartesi günü yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Çukur yeni bölüm fragmanı neler olacak sorusu merak konusu oldu? Yayınlanan son bölümde Yamaç'ın evleri ipotek ettirmesi damga vurdu.

Başrollerini Aras Bulut İynemli ile Erkan Kolçak Köstengil'in paylaştığı Çukur dizisinde yine nefesler tutuldu. Pazartesi akşamları reytinglerde güçlü rakipleriyle mücadele eden Çukur yayınlanan son bölümde, Yamaç İdris'e tapuları ipotek ettiklerini söyledi. Fakat deliye dönen İdris değil Vartolu oldu. Vartolu'nun elinde olan tapulara ne olacak sorusu ilgiyle takip edildi. Aynı zamanda Sena ve Yamaç da barışma sinyalleri verdi.

ÇUKUR 14.YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

ÇUKUR REYTİNGLERDE NE YAPIYOR?

Pazartesi günü Kırgın Çiçekler ve Söz dizisiyle mücadele eden Çukur AB sıralamasında birinciliğe oturuyor. TOTAL sıralamada ise Çukur 2.sırada yer alıyor. 

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