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Çukur 13.yeni bölüm fragmanı mahalle iyice karıştı

Çukur 13.yeni bölüm fragmanı mahalle iyice karıştı

Çukur 13.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 22 Ocak 2018 pazartesi günü ekrana gelecek olan Çukur 13.yeni bölüm fragmanında neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Çukur 13. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 13:47 - Güncelleme: 18-01-2018 00:05

Show Tv'de pazartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Çukur yayınlanan son bölümüyle nefesleri kesti. Çukur ve Yamaç arasında yaşanan mücadele damga vururken yeni bölüm fragmanı şimdiden merak edilmeye başlandı. Çukur 13.yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı.

Çukur’un 12. bölümünde; heyecanlı dakikalar yaşandı. Çukur, yepyeni bir dönemin eşiğine gelindi Baykal’ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır. İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan tehlikeli bir hamle yaparak Paşa’dan yardım ister. Koçovalı Ailesi’nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır! Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet’ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena’dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena’nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirdi.

ÇUKUR 13.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 13.YENİ BÖLÜM İLK SAHNE

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