Çukur 13. yeni bölüm özel sahne

Çukur 13. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; Çukur 13. yeni bölümüyle 22 Ocak 2018 Pazartesi akşamı Show TV'de...

Çukur 15 Ocak 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 12. bölümünde: Baykal’ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır. İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan, tehlikeli bir hamle yaparak Paşa’dan yardım ister. Koçovalı Ailesi’nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır. Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet’ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena’dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena’nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirecektir.