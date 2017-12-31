Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Dilan Deniz Çiçek ile Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı Çukur 11.yeni bölüm fragmanı neler olacak merak konusu oldu. Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Çukur'da Sena diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Vartolu tarafından kurtarılan Koçovalı ailesi ne kadar verecek merak konusu oldu. Sena ve Sultan'ın son anda Vartolu tarafından kurtarılması Çukur'a yeni boyut kazandırdı. Peki Çukur 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?