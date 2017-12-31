Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yeni bölüm ne zaman?

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yeni bölüm ne zaman?

Çukur 11.yeni bölüm fragmanı ilk sahne şimdiden merak edilmeye başlandı. 1 Ocak 2017 Pazartesi günü ekrana gelip gelmeyeceği merak edilen Çukur 11.yeni bölümde neler olacak? Çukur 11.yeni bölüm fragmanı internethaber'de.

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Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yeni bölüm ne zaman?

Show Tv'nin pazartesi günleri ilgiyle takip edilen dizisi Çukur yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Çukur 11.yeni bölüm ilk sahne şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki Çukur yeni bölümde neler olacak?

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Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Dilan Deniz Çiçek ile Aras Bulut İynemli'nin paylaştığı Çukur 11.yeni bölüm fragmanı neler olacak merak konusu oldu. Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Çukur'da Sena diziden ayrılacak mı merak konusu oldu. Vartolu tarafından kurtarılan Koçovalı ailesi ne kadar verecek merak konusu oldu. Sena ve Sultan'ın son anda Vartolu tarafından kurtarılması Çukur'a yeni boyut kazandırdı. Peki Çukur 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yeni bölüm ne zaman?

ÇUKUR 11.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Çukur 11.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çukur 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

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