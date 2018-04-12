Cübbeli Ahmet'ten 'penis' fetvası! Kitabını yazdı...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yazdığı 'Şifa Ayetleri' kitabındaki erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için yaptığı tavsiyeler ve okunmasını istediği dualarla yeniden gündem oldu...

Cübbeli Ahmet'ten 'penis' fetvası! Kitabını yazdı...

CÜBBELİ Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yazdığı 'Şifa Ayetleri' kitabıyla bir kez daha gündemde. Kitapta, Cübbeli Ahmet'in özellikle erkekleri ilgilendiren tavsiyeleri büyük şaşkınlık yarattı. Cübbeli Ahmet'in erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için yaptığı tavsiyeler ve okunmasını istediği dualar sosyal medyanın diline düştü. Cübbeli Ahmet daha önce de satranç gibi pek çok skandal fetvasıyla uzun süre gündemde kalmıştı...

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Cübbeli Ahmet'ten 'penis' fetvası! Kitabını yazdı...

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Cübbeli Ahmet'ten 'penis' fetvası! Kitabını yazdı...

Cübbeli Ahmet'in "Şifa Ayetleri" isimli kitabı tartışmalara yol açtı. Kitapta, Cübbeli Ahmet'in özellikle erkekleri ilgilendiren tavsiyeleri büyük şaşkınlık yarattı. Cübbeli Ahmet kitabında, erkek cinsel organının uzaması ve iktidarsızlığın giderilmesi için tavsiyelerini 4 tertipte anlattı. İşte Cübbeli Ahmet'in yapılmasını istediği o 4 şey...

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Cübbeli Ahmet'ten 'penis' fetvası! Kitabını yazdı...

BİRİNCİ TERTİP: "Bakara Suresi'nin iki yüz altmışıncı ayet-i kerimesinin bir kısmı bir miktar suya okunur, sudan biraz alınıp tenasül uzvuna serpilir ve suyun kalanı içilir" diye yazan Cübbeli Ahmet, ikinci tertipte ise "tenasül uzvunun zayıflığını gidermek için okunması gerektiğini" ileri sürdüğü ayeti paylaştı.

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