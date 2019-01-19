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Cübbeli Ahmet'e 'Soysuz İt' diyen Orhan Aydın mahkeme kararına isyan etti

Cübbeli Ahmet'e 'Soysuz İt' diyen Orhan Aydın mahkeme kararına isyan etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılan usta oyuncu Orhan Aydın, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 14:40 - Güncelleme: 19-01-2019 14:40

Usta tiyatro sanatçısı Orhan Aydın'ın, 2016 yılında "Nişantaşı kaşarları vatandaşlıktan çıkarılsın" diyen Ahmet Mahmut Ünlü için "Susturun bu soysuz iti" dediği gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme Aydın'a Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesi uyarınca 3,500 Lira para cezası verdi.

"GERÇEK TIPKI KRAL GİBİ ÇIRILÇIPLAK": Karara kişisel Twitter hesabından tepki gösteren Aydın, "Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü adlı zata (hakaretten) toplam 3,500 Lira ile cezalandırıldım. Zaman, din simsarlarının "okunmuş terlik, tükürülmüş sakal kılı" satışını cami avlusundan yapanların zamanı! Oysa gerçek tıpkı kral gibi çırılçıplak" ifadelerini kullandı.

YANMAYAN KEFEN SATANA 'SOYSUZ İT' DEDİM SUÇSUZUM": Orhan Aydın savunmasında, "Şikayetçi şahsı ben ilk kez Levent Kırca'nın televizyon skecinde tanıdım. Sonrasında tüm ülke bu şahıs hakkında onlarca haber okudular. İnsanların inançlarını kullanarak bunun üzerinden ticaret yapan bir simsarla karşı karşıya olduğumuzu anladık. İsmailağa adlı cemaatin bir yürütücüsü olduğunu öğrendik. Türk Dil Kurumu sözlüğünde soysuzun, soyu tükenmiş, yozlaşmış, toplumsal olarak kötüye giden anlamlarına geldiğini görüyoruz. Yanmayan kefen, yangından ve depremden koruyan su satan bu şahsa 'soysuz it' kelimelerini kullandım. Suçsuzum, beraatıma karar verilmesini talep ederim" demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Serdar 19 Ocak 2019 15:50 Cübbeli ye iftira atmayın. Bir şey sattığı yok adamın. Bilip bilmeden konuşsanızda dediğiniz yalansa bu iftira olur.

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KİMDİR ?
Cübbeli Ahmet Hoca
CÜBBELİ AHMET HOCA KİMDİR?

İstanbul Fatih'te aslen Giresunlu olan varlıklı bir aileninin oğlu olarak dünyaya geldi. Çocukluk yaşlarında cübbe giymesinden dolayı, adaşı olan yaşıtlarından ayırt edilmek için Cübbeli Ahmet olarak çağrılmaya baş

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