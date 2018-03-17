Cübbeli Ahmet Nurettin Yıldız'ı neden ziyaret ettiğini açıkladı

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tepki gösterdiği Nureddin Yıldız’ı neden ziyaret ettiğini açıkladı. Yılmaz Özdil'in ve Uğur Dündar'ın ekranlarda hocalara hakarete varan yorumlarına tepki gösterip diğer hocaları arayıp "aramızdaki ihtilafları çözelim" dediğini söyledi. Cübbeli Hoca, "Aramızda ehli sünnet üst kimliği altında mutlaka ihtilafları çözmemiz lazım. Tehlike çok büyük. Çünkü bu ilahiyatlardaki reformist İslamoğlu Yaşar Nuri kafası yeni bir din çıkartmaya çalışıyor." dedi.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)