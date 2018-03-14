Cübbeli Ahmet jet kazasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 11 kadının hayatını kaybettiği uçak kazası hakkında yapılan çirkin yorumlar için "Şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri`nin Şarika kentinden İstanbul`a gitmek üzere havalanan Türk özel yolcu uçağı İran`da düşmüştü. Uçakta bulunan 3 mürettebat ve 8 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran`ın kızı Mine Başaran ve 7 arkadaşı bulunuyordu.

Kazada hayatını kaybedenler hakkında yapılan yorumlar kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü`yü de rahatsız etti.

"YAPILAN YORUMLARI ŞİDDETLE KINIYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kötü niyetli yapılan yorumlara tepki gösteren Ahmet Mahmut Ünlü, "Sosyal medyada bu yavrularımızın zenginlikleriyle, giyim kuşamlarıyla ve özel hayatlarıyla ilgili `Allah bunlara rahmet etmesin` demeye varacak kadar ileri giden yorumları da şiddetle kınıyor, bunların dinen, ahlaken ve vicdanen kabul edilebilir bir tarz olmadığını ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bekarlığa veda partisi Ahmet Hakan isyan etti