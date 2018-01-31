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Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının silahlarla tatil pozu

Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadının silahlarla tatil pozu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadı Esat Palazoğlu ile kardeşi Muhittin Palazoğlu'nun tatil için geldikleri memleketlerinde otomatik silahlarla atış yaparken, onlarca silahın fotoğrafını da sosyal medyada paylaştı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2018 20:59 - Güncelleme: 31-01-2018 00:29

İstanbul’da yaşayan Bolulu iş adamı Muhittin Palazoğlu ve kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu tatil için arkadaşlarıyla birlikte memleketleri Bolu’ya geldi.

Palazoğlu kardeşler ve arkadaşları, Bolu’da ormanlık alanlarda otomatik tüfeklerle atış yaptı. Muhittin Palazoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta çok sayıda tabanca, tüfeğin yan yana bulunması ise dikkat çekti.

Helikopterle kent üzerinde uçuş yapan Palazoğulu kardeşler, arkadaşlarıyla da arazi araçları ile ormanda off-road yaptı. Palazoğlu kardeşler, Bolu’daki bir otelde bir süre konakladıktan sonra yine helikopterle kentten ayrıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 31 Ocak 2018 01:55 Bir insanın hayattan, sevdiklerinden, ahiretinden vazgeçmenin eşiğine getirilmesine sebep olmak, bilerek ya da bilmeyerek böyle bir cürme iştirak etmek ne fena!

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