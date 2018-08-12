Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzilcilere destek şerefsizler...

Menzilcilerin sosyal medyada dikkat çeken görüntüleri yayımlandı. Menzil paylaşımlarında bulunan “burcu burcu menzil” adlı hesap, Menzil tarikatı lideri ve beraberindekilere ait olduğunu ifade ettiği lüks araçlardan oluşan uzun konvoyun görüntülerini paylaştı.

Menzil tarikatı liderinin lüks araç konvoyuna tepkiler gelirken “Cübbeli Ahmet Hoca” Ahmet Mahmut Ünlü ise destek verdi.

Ünlü, konuşmasında, “Yok Mercedes’e binmiş, cipe binmiş… Şerefsizler! Adam nereye bindi, indi sana ne. Hoca efendiler, misafir gidiyor, arabası varmış, varsa var” ifadelerini kullandı.

İlahiyat Profesörlerine ve Diyanet’e de tepki gösteren Ünlü’nün “Senden para mı aldı? Devletin vergisiyle mi alıyor ya? Adam sağlam bir arabaya binebilir. İyi bir ata binmiyor muydu Sahabe-i Kiram? En iyi deveyi almıyor muydu Sahabe-i Kiram? Yola gidiyor kardeşim, tenekeyle mi gidecek?” sözleri dikkat çekti.

“Cübbeli Ahmet Hoca” Ahmet Mahmut Ünlü'nün de Mercedes'e bindiği gündeme gelmişti.

  • Güncel 12 Ağustos 2018 14:48
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Yahya Rami 12 Ağustos 2018 15:16 Herhangi bir inançsız insana yakıştırılan nimetler bir müslümana ve hele bir Allah (cc) dostuna neden layık görülmez ki?

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