Cübbeli Ahmet Hoca'dan Çarpıcı Açıklama: Bedelli Askerlik...

Bedelli askerlik yapacakların merak ettiği konulardan biri de bedelli askerlik caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca merak edilenleri cevapla.tv'ye cevapladı.

Yetki, devlete ve hükümete bırakılmış ulu’l-emr’e itaat olduğu için meclis kararıyla alınıyorsa devlete bir fayda ve katkı vardır. O parayla da mühimmat ve silah alınıyordur dolayısıyla devletin verdiği böyle bir şeye caiz değil diyemeyiz.

Kaynak: cevapla.tv