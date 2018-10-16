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CRP Değeri nedir? Yüksek CRP hangi hastalıkların belirtisidir?

CRP Değeri nedir? Yüksek CRP hangi hastalıkların belirtisidir?

CRP, vücudun herhangi bir bölgesinde meydana gelen iltihaplanma halinde karaciğer tarafından salgılanan bir tür proteindir. CRP, enfeksiyonları belirlemede ve bazı hastalıklara tanı konulmasında büyük önem taşır.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 01:30 - Güncelleme: 16-10-2018 01:30

CRP (C-reaktif protein) vücutta iltihap olduğunda karaciğer tarafından üretilen bir proteindir. CRP, enfeksiyonları belirlemede önem taşır. Doktorların bazı hastalıkların tanısını koymasına yardımcı olur.

CRP YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ
Kanda CRP yüksekliği tespit edilmesinin farklı nedenleri olabilmekte, ancak hepsi bir şekilde iltihaplanmayı işaret etmektedir. CRP değerinin normal sınırların üzerinde olmasının yaygın nedenleri şu şekildedir:

Kalp Rahatsızlıkları
Kalp damar hastalıklarına bağlı olarak kandaki miktarı artış gösterebilen CRP, kronik hastalıklarda her daim sınırların dışında seyreder. Ölçülen CRP değeri litre başına;
0,5-1 mg. aralığındaysa düşük risk,
1-3 mg.  aralığındaysa orta derece risk,
3’ten fazlaysa yüksek derecede risk olduğu değerlendirilir.

Yaşam Tarzı ve Alışkanlıklar
Çevresel kirliliğe maruz kalmak, hazır yiyecekler tüketmek, stresli yaşam, sigara ve alkol tüketimi, uzun süreli hareketsizlik gibi birtakım etmenler vücutta enfeksiyon tepkisi yaratarak karaciğerin CRP salınımını arttırmaktadır.

Romatizmal Hastalıklar
Ateşin artmasına yol açan ve genelde çocuklarda boğaz enfeksiyonu şeklinde görülen romatizmal ateş rahatsızlığı karşısında şişkinlik, kızarıklık ve acı gibi belirtiler görülür. Bu durum karşısında CRP yükselmesi oldukça normal olmakla birlikte doktor yönlendirmesiyle antibiyotik tedavisine başlanır.

Ayrıca aşağıdaki durumlarda da CRP yükselmesi görülebilir.
-Darbe ya da yaralanma
-Enfeksiyon
-Yanık
-İltihaplı eklem hastalıkları
-Kötü huylu ur, kanser türleri
-Organ nakli
-Cerrahi müdahaleler
-İnsülin direnci

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