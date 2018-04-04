Cristiano Ronaldo'dan müthiş röveşata golü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının heyecanı bu gece oynanan 2 maçla başladı.

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelede İspanyol ekip Real Madrid, deplasmanda İtalyan Juventus'u 3 - 0 mağlup etti.

Torino kentindeki Allianz Stadı'nda yağmurlu bir havada oynanan karşılaşmada Real Madrid'e farklı galibiyeti getiren golleri 3'üncü ve 64'üncü dakikalarda Cristiano Ronaldo ile 72'nci dakikada Marcelo kaydetti. İspanyol ekip bu galibiyetle yarı finalin kapısını büyük ölçüde araladı.

Öte yandan Cüneyt Çakır, Juventus'lu futbolcu Paulo Dybala'yı 66'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Başarılı bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.

RONALDO TARİHE GEÇTİ: Ayrıca Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

  • Güncel 04 Nisan 2018 09:13
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