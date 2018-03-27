Coşkun Sabah'la Ceyda Sabah boşandı! 19 yıllık evlilik bitti

Şarkıcı Coşkun Sabah ile 19 yıllık eşi Ceyda Sabah, evliliklerini anlaşmalı olarak sona erdirdi. Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'tan 2 milyon liralık tazminatın yanı sıra toplam 20 bin lira nafaka istemişti.

19 yıllık evli çift ihanet iddiasıyla boşandıktan sonra aynı evde kalmaya devam ederek şaşırtmıştı. Ceyda Sabah, biri 18 diğeri 9 yaşındaki kızıyla eski eşinin evinde oturmaya devam etmişti. Duymayan Kalmasın'da yer alan habere göre; Coşkun Sabah’ın boşanma kararı alınmasından sonra 15 günlük itiraz hakkını kullandığı ve temyize gittiği aylar sonra ortaya çıkmıştı. Adli tatil sonrası görülen davadaysa hâkim kararı bozmuştu. Twitter

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Yaşanan bu gelişmenin ardından alınan kararla birlikte boşanma davası sil baştan yeniden görülecekti. Böylece Ceyda Sabah’ın milyonluk boşanma tazminat protokolü de iptal olmuştu. Bu kararın şokunu yaşayan Ceyda Sabah’ın boşandığı halde aynı evde yaşadığı eski eşinin evinden ayrılıp yeni bir eve taşınacağı öğrenilmişti. Twitter

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Coşkun Sabah ise iddiayı yalanlamıştı: “Evet, 8 ay önce karara itiraz etmiştim ama 1 ay sonra dilekçemi geri çektim. Ceyda Hanım’la boşandık ve bütün haklarını alacak. Bu tür haberler yalan.” demişti. Twitter

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