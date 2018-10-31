Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay'dan evlilik açıklaması

''O dönemde dizi falan yoktu. Bu işleri çok da yapma taraftarı değildim. İşim hazırdı. Turizm okudum. Şirkete girecektim. Coşkun Bey ile 1994 yılında havalimanında tanıştık.''

''O zamanlar bir ürünün tanıtımını yapıyorduk. O ürünle ilgilendi. Satın aldı. Aklına yazmış herhalde beni. Numara istedi, ben vermedim. Arkadaşım verdi. Sonra klip çekeceğini söyledi.''

''Tanıştık, sonra klip çektik. Arada telefonlaşıyorduk. Ben paramı almak için ofise gittiğimde bana 'rüyamda evlendiğimizi gördüm' demişti. İnanmamıştım. Demek ki gerçekten görmüş. İyi ki evlenmişiz. Çok güzel iki kızımız oldu.''



