Coşkun Sabah ile Ceyda Okay tekrar mı evleniyor olay açıklamalar

Ünlü sanatçı Coşkun sabah ile eski Türkiye güzeli eşi Ceyda Okay, 19 yıllık bir evliliğin ardından geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini noktalamıştı. Çiftin boşanma nedeni ise Coşkun Sabah'ın telefonundan çıkan aşk mesajlarıydı. İkili önceki gün Etiler'de bir mekanda birlikte görüntülendi.
Yaklaşık iki saat kaldıkları mekandan küçük kızları Helen'le birlikte ayrılan çiftin gazetecilere yaptıkları açıklamalar ise kafaları karıştırdı. Coşkun Sabah, "Arkadaşlar önemli bir şey yok, devamlı buluşuyoruz zaten. Çocuklar için bir araya geliyoruz. Kanlı bıçaklı değiliz" ifadelerini kullandı.
TEKRAR EVLENECEKLER Mİ? Muhabirlerin "Tekrar evlilik düşünüyor musunuz? sorusuna Ceyda Sabah, "Her şeyin kağıt üzerinde olmasına gerek var mı? Biz gayet iyiyiz, birlikteyiz zaten" yanıtını verdi. Coşkun sabah ise evlilik sorusuna, "Hiç konuşulmadı ama bunu zaman gösterecek." demekle yetindi.
COŞKUN SABAH İLE CEYDA SABAH NEDEN AYRILDI? Coşkun Sabah'ın cep telefonundan çıkan aşk mesajları güzel eşini çılgına çevirmişti. Eşinin mesajlarını gören Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'ın kiradaki evine çilingirle baskın yapmış ve oradaki kiracıyla da davalık olmuştu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER