Coşkun Sabah ile Ceyda Okay tekrar mı evleniyor olay açıklamalar

TEKRAR EVLENECEKLER Mİ? Muhabirlerin "Tekrar evlilik düşünüyor musunuz? sorusuna Ceyda Sabah, "Her şeyin kağıt üzerinde olmasına gerek var mı? Biz gayet iyiyiz, birlikteyiz zaten" yanıtını verdi. Coşkun sabah ise evlilik sorusuna, "Hiç konuşulmadı ama bunu zaman gösterecek." demekle yetindi.