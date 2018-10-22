Coşkun Sabah ile Ceyda Okay tekrar mı evleniyor olay açıklamalar

19 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz yıl sancılı bir şekilde yollarını ayıran Coşkun Sabah ile eski eşi Ceyda Okay, geçtiğimiz gün birlikte görüntülendi. Çiftin açıklamaları ise 'Ufukta evlilik mi var?' sorusunu akıllara getirdi.

Coşkun Sabah ile Ceyda Okay tekrar mı evleniyor olay açıklamalar

Ünlü sanatçı Coşkun sabah ile eski Türkiye güzeli eşi Ceyda Okay, 19 yıllık bir evliliğin ardından geçtiğimiz mart ayında ilişkilerini noktalamıştı. Çiftin boşanma nedeni ise Coşkun Sabah'ın telefonundan çıkan aşk mesajlarıydı. İkili önceki gün Etiler'de bir mekanda birlikte görüntülendi.

110
Coşkun Sabah ile Ceyda Okay tekrar mı evleniyor olay açıklamalar

Yaklaşık iki saat kaldıkları mekandan küçük kızları Helen'le birlikte ayrılan çiftin gazetecilere yaptıkları açıklamalar ise kafaları karıştırdı. Coşkun Sabah, "Arkadaşlar önemli bir şey yok, devamlı buluşuyoruz zaten. Çocuklar için bir araya geliyoruz. Kanlı bıçaklı değiliz" ifadelerini kullandı.

210
Coşkun Sabah ile Ceyda Okay tekrar mı evleniyor olay açıklamalar

TEKRAR EVLENECEKLER Mİ? Muhabirlerin "Tekrar evlilik düşünüyor musunuz? sorusuna Ceyda Sabah, "Her şeyin kağıt üzerinde olmasına gerek var mı? Biz gayet iyiyiz, birlikteyiz zaten" yanıtını verdi. Coşkun sabah ise evlilik sorusuna, "Hiç konuşulmadı ama bunu zaman gösterecek." demekle yetindi.

310
Coşkun Sabah ile Ceyda Okay tekrar mı evleniyor olay açıklamalar

COŞKUN SABAH İLE CEYDA SABAH NEDEN AYRILDI? Coşkun Sabah'ın cep telefonundan çıkan aşk mesajları güzel eşini çılgına çevirmişti. Eşinin mesajlarını gören Ceyda Sabah, Coşkun Sabah'ın kiradaki evine çilingirle baskın yapmış ve oradaki kiracıyla da davalık olmuştu.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro