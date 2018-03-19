Coşkun Sabah havalara girdi! Twitter’ı yasaklarım

MESAM'da sular durulmuyor. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu MESAM'da yeni başkanı Coşkun Sabah olunca tartışmalar daha da alevlendi.

Coşkun Sabah göreve geldikten sonra Posta gazetesine konuştu.

İşte Coşkun Sabah'ın açıklamaları:

İYİ BİR ŞEYE KULLANMIYORLAR: "Sosyal medyada bir çeteler ordusu var. Tamamıyla ruh dengesi kaybolmuş kişiler bunlar. İşleri karşı görüşten olanlara, iftira atma, Beni de halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Ülkede zaten ayaklanmaların başlangıcı hep bu sosyal medya çetelerinden çıkmıyor mu?

"ELİMDE OLSA TWİTTER'I YASAKLARIM"

Yetkim olsa bir dakika durmam Türkiye’de Twitter’ı yasaklarım. Çünkü Twitter artık güzel şeyler için kullanılmıyor. Burayı sadece küfür etme mecrası olarak kullanıyorlar.

"SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLİYORUM"

Bence bunlar Türkiye’nin yüzde 1’i bile değil. 10 gündür sosyal medyada linç ediliyorum. Bu çetelere sesleniyorum: Körler sağırlar birbirinizi ağırlıyorsunuz. Erdemli kitleler sizin yazdıklarınızın farkında bile değil."