Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün tıra çarparak alev alması sonucu ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Tokat'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresinde Ardıç mevkisinde tıra arkasından çarptı. Daha sonra otobüste yangın çıktı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

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