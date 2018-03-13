Çorum'da otobüs tıra çarptı! Ölenlerin kimlikleriyle ilgili...

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yolcu otobüsü park halindeki bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün alev aldı, korkunç kazada şu ana kadar 13 kişi öldü,18 kişi de yaralandı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi ve isimleri konusunda güçlük çekiliyor. Ekipler, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Şu ana kadar yaralananların isimleri belirlenebildi. Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların adları şöyle: Hiranur Güngör, Nesrin Özçiftçi, Emrah Demir, Zehre Turan, Hediye Kuriyeva, Fazilet Karayaz, Fatma Akarsu, Fındık karatağ, Musa Çoşkun, Emine Güngör, İzzet Gül, Gülten Kafadar, Mehmet Şerif, İlknur Döner, Arzu Uslu, Kerime Turan, Hulusi Kaplan, Serhat Varol, Dursun Koca ve Mürsel Çakır.
KAZANIN DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ : Çorum'daki kazadan sonra otobüs alevler içinde kaldı. O anın görüntüleri ise amatör bir kameraya yansıdı;
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