Çorum'da otobüs tıra çarptı! Ölenlerin kimlikleriyle ilgili...

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yolcu otobüsü park halindeki bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün alev aldı, korkunç kazada şu ana kadar 13 kişi öldü,18 kişi de yaralandı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi ve isimleri konusunda güçlük çekiliyor. Ekipler, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.