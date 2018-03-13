Çorum'da otobüs tıra çarptı! Ölenlerin kimlikleriyle ilgili...

ÇORUM'un Osmancık ilçesindeki otobüs kazasından son dakika haberler arka arkaya geliyor. Çorum'daki otobüs kazasında ölenlerin sayısı 13'e yükselirken cesetler yandığı için kimlikleri henüz tespit edilemedi. Kazada 18 kişi de yaralandı.

Çorum'da otobüs tıra çarptı! Ölenlerin kimlikleriyle ilgili...

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yolcu otobüsü park halindeki bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün alev aldı, korkunç kazada şu ana kadar 13 kişi öldü,18 kişi de yaralandı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi ve isimleri konusunda güçlük çekiliyor. Ekipler, Cumhuriyet Savcısının nezaretinde kaza yerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

18
Çorum'da otobüs tıra çarptı! Ölenlerin kimlikleriyle ilgili...

Şu ana kadar yaralananların isimleri belirlenebildi. Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların adları şöyle: Hiranur Güngör, Nesrin Özçiftçi, Emrah Demir, Zehre Turan, Hediye Kuriyeva, Fazilet Karayaz, Fatma Akarsu, Fındık karatağ, Musa Çoşkun, Emine Güngör, İzzet Gül, Gülten Kafadar, Mehmet Şerif, İlknur Döner, Arzu Uslu, Kerime Turan, Hulusi Kaplan, Serhat Varol, Dursun Koca ve Mürsel Çakır.

28
Çorum'da otobüs tıra çarptı! Ölenlerin kimlikleriyle ilgili...

KAZANIN DEHŞET GÖRÜNTÜLERİ : Çorum'daki kazadan sonra otobüs alevler içinde kaldı. O anın görüntüleri ise amatör bir kameraya yansıdı;

38
Çorum'da otobüs tıra çarptı! Ölenlerin kimlikleriyle ilgili...

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro