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Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız olayı gizemini koruyor

Çorum'da mezarlıkta ağlayan kız olayı gizemini koruyor

ÇORUM’da genç bir kızın 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı, görevlilerin kendisini fark etmesi üzerine uzaklaştığı iddia edildiği esrarengiz olay gizemini koruyor. Fatma Ç.’ye ait mezar başında kendi kendine konuşup, ağlayan genç kız, dün gece yine geldi.

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Eklenme Tarihi: 02-05-2018 10:31 - Güncelleme: 02-05-2018 11:05

Ulu Mezarlık'taki mezar başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için polisin çalışmaları sürüyor. ÇORUM'da 4 gece üst üste mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezar başında kendi kendine konuşup, ağlayan genç kız, dün gece yine geldi.

Polisin yakalamaya çalıştığı 15-16 yaslarında olduğu öne sürülen genç kız, mezarların arasında gözden kayboldu.

MEZARIN BAŞINA NOT BIRAKTILAR: Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.'nin mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi.

Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

DÜN GECE YİNE GELDİ: Dün geceyarısı, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan kız, 5'inci kez yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu.

Polis, kızın Fatma Ç.'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı.

Şimdi herkes bu kızın kim olduğunu merak ediyor.

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