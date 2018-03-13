Çorum'da feci kaza ölü sayısı çok yüksek! Ölenlerin isimleri ise...

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yolcu otobüsü park halindeki bir TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün alev aldı, korkunç kazada şu ana kadar 13 kişi öldü,18 kişi de yaralandı. Otobüsün tamamen yanması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının netleştirilmesi ve ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi konusunda güçlük çekildi.

Şu ana kadar yaralananların isimleri belirlenebildi. Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların adları şöyle: Hiranur Güngör, Nesrin Özçiftçi, Emrah Demir, Zehre Turan, Hediye Kuriyeva, Fazilet Karayaz, Fatma Akarsu, Fındık karatağ, Musa Çoşkun, Emine Güngör, İzzet Gül, Gülten Kafadar, Mehmet Şerif, İlknur Döner, Arzu Uslu, Kerime Turan, Hulusi Kaplan, Serhat Varol, Dursun Koca ve Mürsel Çakır.

Bu yaralılardan bir kısmının ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Çorum'da otobüs tıra çarptı! Olay yerinden gelen ilk görüntüler... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

KAZA NASIL OLDU? : Kaza, saat 05.35 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 28 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alevler arasında kaldı.

YARALI KURTULAN YOLCU ANLATTI: Kazadan bebeğiyle kurtulan ve Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı yolculardan Emine Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında herkesin uyuduğunu belirterek, "Bütün herkes uyuyordu araçta. Bir tek ben uyumuyordum, çocuğumla ilgileniyordum. Sonra bir patlama sesi ile birlikte tüm camlar kırıldı ve otobüs sarsılmaya başladı. Sonra bir dünya insan sesiyle aracın arkası yanmaya başladı. Daha sonra bir ağabey camı kırdı ve dışarı çıkmaya çalıştık. Çıkabilenler kurtuldu, çıkamayanlar da yanarak can vermişler." dedi.

KAZANIN DEHŞETE DÜŞEREN KAYDI

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: Bu arada kazayla ilgili Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Samsun D100 kara yolunda saat 05.35 sıralarında Tosya-Osmancık istikametine doğru yolun emniyet şeridine park etmiş haldeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın tamamlanmasına müteakiben diğer gelişmeler paylaşılacaktır."

Bir facia haberi de Bursa'dan! 2 kişi yanarak öldü... HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN