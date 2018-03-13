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Çorum'da akılalmaz kaza: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'un Osmancık ilçesinde seyir halindeki bir otobüs park durumunda bulunan bir TIR'a çarptı. Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Çorum' daki kazada 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

  • Güncel 13 Mart 2018 10:58
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